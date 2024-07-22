Юг России остался без электричества. Подобными заголовками пестрят отечественные новостные ленты. Проблемы испытывают и жители Владимирской области, поехавшие отдыхать. Например, одна из

Юг России остался без электричества. Подобными заголовками пестрят отечественные новостные ленты. Проблемы испытывают и жители Владимирской области, поехавшие отдыхать. Например, одна из жительниц Владимира так описала первый день отдыха, 16 июля, в селе Лермонтово Туапсинского района. Ирина, жительница Владимира Отключили ее [электроэнергию] где-то около 5 часов вечера и включили около 2 ночи. Во всем поселке