61 житель региона пострадал от укуса клеща за прошедшую неделю (с 15-го по 21-е июля). Среди пострадавших есть семеро детей, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Владимирской области.

61 житель региона пострадал от укуса клеща за прошедшую неделю (с 15-го по 21-е июля). Среди пострадавших есть семеро детей, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Владимирской области. Всего в этом году клещи покусали 1 431 человек (из них 320 детей). Случаев заболевания энцефалитом, к счастью, так и не зарегистрировано. Среди всех снятых клещей пятеро оказались