Телеведущая Ксения Бородина честно сообщила, что опять поддалась пагубной привычке.

Телеведущая Ксения Бородина честно сообщила, что опять поддалась пагубной привычке.В 17 лет Ксения Бородина начала курить, чего она не скрывает от публики. Несколько лет назад телеведущая сообщала, что в очередной раз бросила опасную привычку. При этом знаменитость не стала исключать возвращения зависимости. И вот, этот момент произошел вновь.Недавно Ксения честно призналась, что стала снова курить. Она опубликовала видео, на котором запечатлена с сигаретой. "Спустя два года <...> Сорвалась", – сообщила -летняя телезвезда. Она не смогла скрыть от поклонников сей факт, поскольку, вероятно, не видит смысла. Хотя многие знаменитости предпочитают скрывать от публики пагубные привычки.Скорее всего, Бородина не видит в своей зависимости проблемы из-за силы воли. Она отметила, что может и не курить. Мол, захочу и брошу. Пока же она считает разумным позволить себе такое хулиганство.Внимание! Курение вредит здоровью!Ранее Ксения Бородина устроила скандал в турецком аэропорту. Телеведущая возмутилась поведением пассажиров, которые нарушили ее личное пространство, а те, в свою очередь, налетели на нее с критикой. В Сети даже появились кадры инцидента возле стойки регистрации. Подробнее об этом "Дни.ру".