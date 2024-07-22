Смотрите Вести в 14:30: в Суздале прошел массовый забег по пересеченной местности
Александров:...
Смотрите "Вести" в 14:30: в Суздале прошел массовый забег по пересеченной местности
Александров: Перезагрузка
- Лидер по заявкам на благоустройство...Депутаты Заксобрания и министры ознакомились с местными объектами благоустройства и обсудили развитие региона.
Бегом по Ополью
- Бегом! По живописным местам Владимиро-Суздальской земли...Как атлеты справляются с такой нагрузкой? В Суздале прошел массовый забег по пересеченной местности
Триколор на мосту
- И завершающий этап строительства вантового моста через Оку...Переправу украсила праздничная подсветка.