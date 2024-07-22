Смотрите Вести в 14:30: в Суздале прошел массовый забег по пересеченной местности Александров:...

Смотрите "Вести" в 14:30: в Суздале прошел массовый забег по пересеченной местностиАлександров: Перезагрузка- Лидер по заявкам на благоустройство...Депутаты Заксобрания и министры ознакомились с местными объектами благоустройства и обсудили развитие региона.Бегом по Ополью- Бегом! По живописным местам Владимиро-Суздальской земли...Как атлеты справляются с такой нагрузкой? В Суздале прошел массовый забег по пересеченной местностиТриколор на мосту- И завершающий этап строительства вантового моста через Оку...Переправу украсила праздничная подсветка.