Мансарда загорелась у дома на Педагогической улице в деревне Жабрево Александровского района. Пожар начался поздно вечером 21 июля, рассказали в пресс-службе Министерства региональной

Мансарда загорелась у дома на Педагогической улице в деревне Жабрево Александровского района. Пожар начался поздно вечером 21 июля, рассказали в пресс-службе Министерства региональной безопасности. Пожарным о происшествии сообщили в 21:00. По прибытии на место спасатели установили, что пламя распространилось на 195 квадратных метров. Им удалось потушить возгорание. Пострадавших нет, кроме отделки помещения мансарды. Прокомментируйте новость