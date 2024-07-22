В эфире программы Ваше право рассказали, как работают владимирские приставы Как работают...

В эфире программы "Ваше право" рассказали, как работают владимирские приставыКак работают владимирские приставы? Насколько сложно взыскать алименты с неплательщика? В прямом эфире программы "Ваше право" юриста Ларисы Павловой приняла участие руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Владимирской области, главный судебный пристав региона Елена Парафонова.