Реклама по телевизору, показывают шикарный гей-клуб и перед входом длинная очередь геев, желающих попасть внутрь. Вдруг у первого звонит мобильный телефон, он достает Nokia 3110 и начинает нежно ворковать с любимым. Тут телефон звонит у второго, он тоже достает Nokia 3110 и тоже начинает беседовать со своим милым. То же самое происходит с третьим, четвертым... И вскоре вся очередь говорит с любимыми по Nokia 3110. В конце-концов мобила звонит у самого крайнего в очереди, он тоже достает Nokia 3110 и вступает в беседу...
Голос за кадром: ""Даже у последнего пи*ора есть Nokia 3110!!!""
еще анекдот!