Владимирцам рассказали, почему возникает расстройство пищевого поведения Для создания и...

Владимирцам рассказали, почему возникает расстройство пищевого поведенияДля создания и поддержания работы клеток нашего организма, а также для обеспечения их энергией, необходимо регулярно питаться. Вся пища, которую мы употребляем — богатая белками, содержащая углеводы или жиры, — оказывает воздействие на все органы и системы нашего тела, способствуя как укреплению, так и ухудшению здоровья.В современном мире пищевое поведение, а не инстинкты выживания, регулирует процесс питания. Оно определяет, как часто мы едим, с какой скоростью, что предпочитаем по вкусу и какие у нас есть причины для перекуса. Пищевое поведение уникально для каждого человека и формируется под влиянием семейных и культурных традиций, воспитания, религиозных убеждений, экономических условий. Также на наши пищевые привычки влияют личный опыт, рекомендации врачей и модные тенденции в гастрономии.Подробнее разобрали эту тему с ведущим экспертом Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Мариной Вершининой в проекте "Здоровое питание".Когда мы едим, то решаем множество психических и социальных задач. Например:- получаем эмоциональную разрядку, избавляемся от напряжения;- получаем удовольствие от вкуса, награду и поощрение;- компенсируем неудовлетворенные потребности;- поддерживаем ритуалы или традиции;- зачастую прием пищи сопровождается коммуникацией, неформальным общением;- если выбор блюда определяет статус человека, происходит дополнительное самоутверждение.Современные психологи классифицируют нарушения пищевого поведения на три основных вида:Эмоциогенный тип, при котором человек «заедает» негативные эмоции — страх, тревогу, печаль или раздражение. В этом случае еда становится способом справиться со стрессом и поднять настроение.Ограничительный тип характеризуется чрезмерными самоограничениями в питании, за которыми обычно следует срыв и переедание.Экстернальный тип означает, что человек ориентируется не на внутренние сигналы организма о голоде, а на внешние стимулы, такие как реклама вкусной еды, красиво накрытый стол или изображения людей, которые едят с аппетитом.Последствиями всех этих нарушений становятся избыточный вес и связанные с ним заболевания: ожирение, сахарный диабет 2-го типа, болезни сердечно-сосудистой системы (атеросклероз, ишемическая болезнь, гипертония) и заболевания желудочно-кишечного тракта.В клинической психиатрии отдельно выделено патологическое пищевое поведение. Международной классификацией болезней оно подразделяется на несколько видов нарушений: нервную анорексию или булимию, а также симптоматическое и неуточненное расстройство приема пищи.Нервная анорексия — это намеренный отказ от еды ради похудения, когда полнота преувеличена. Чем дольше человек голодает, тем меньше он себя контролирует и испытывает эйфорию от этого. В итоге наступает опасное для жизни истощение.При нервной булимии пациенты импульсивно переедают, а затем вызывают у себя рвоту, чтобы снять эмоциональное напряжение.Расстройства пищевого поведения сложны, поэтому требуют комплексного лечения у специалиста.Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky