Владимирцы стали чаще жаловаться на кибермошенников Банк России получил в I полугодии этого года...

Владимирцы стали чаще жаловаться на кибермошенниковБанк России получил в I полугодии этого года 816 жалоб владимирцев на участников финансового рынка. Это на 12% меньше, чем в январе‑июне прошлого года.Больше половины обращений, поступивших от жителей Владимирской области — 452 жалобы — касались работы банков и затрагивали потребительское кредитование (130 обращений), обслуживание расчетных счетов (58 сообщений), ипотеку (31 жалоба). Каждое девятое сообщение касалось действий мошенников — 50 обращений. Потребители сообщали о списании средств третьими лицами, перевод денег под воздействием злоумышленников, оспаривали факт заключения договора."При этом владимирцы стали реже писать об оформлении займов на чужое имя в микрофинансовых организациях. Количество обращений в I полугодии 2024 года снизилось до 5 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (было 18). Сработало ужесточение требований к МФО по идентификации заемщиков. Общее число жалоб на МФО также снизилось с 139 до 98", - пояснили во владимирском отделении Банка России.Стало меньше жалоб и в сфере страхования. С января по июнь мегарегулятор получил от владимирцев 84 обращения по этой теме. Для сравнения, в I полугодии 2023 года их было 116. По-прежнему чаще всего владимирцы отстаивали свои права на справедливое начисление КБМ при оформлении полиса ОСАГО.«С 1 июля в случае проблем с банком, МФО, страховой компанией в первую очередь нужно будет подать жалобу в саму компанию. Ответ должен прийти не позже чем через 15 рабочих дней. Если в заявлении не достает информации, которая необходима для решения вопроса, то организация вправе запросить дополнительные документы. При этом максимальный срок на ответ увеличится до 25 рабочих дней. В случаях, когда ответ не приходит в срок или он вас не устраивает, направьте претензию в Банк России. Он проведет проверку. Если обнаружится, что компания не соблюдает условия договора или еще как-то нарушает ваши права, регулятор обяжет ее исправить ситуацию», — пояснила управляющий владимирским отделением Банка России Надежда Калашникова.Отправить жалобу на финансовую организацию в Банк России можно через интернет‑приемную на официальном сайте Банка России и в мобильном приложении «ЦБ онлайн».Ранее мы писали, жители Владимирской области лишь за одну неделю перевели аферистам 26 миллионов рублей, мошенники нашли новый способ добраться до счетов жителей Владимирской области.На что владимирцам стоит обратить внимание, чтобы не попасться на мошенника-турагента?Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky