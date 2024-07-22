Перед судом предстанет водитель автобуса из Петушков.

Перед судом предстанет водитель автобуса из Петушков. Мужчину обвиняют в нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью пассажиров. Об этом рассказала СУ СКР по Владимирской области.Инцидент произошёл 2 апреля. Следствие установило, что гражданин перевозил 22 сотрудников коммерческой фирмы. На федеральной трассе М-7 «Волга» водитель нарушил ПДД и врезался в машину, которая выполняла дорожные работы. В результате аварии трое пассажиров автобуса получили тяжёлые травмы.В настоящий момент уголовное дело в отношении жителя Петушков передано в суд.