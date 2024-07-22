Роза Рымбаева была звездой во времена СССР, остается ею и сегодня. Ее суперхит Цвети, моя земля! знает и любит уже не одно поколение.. С Народной артисткой Казахстана и Кыргызстана лауреатом множества государственных премий корреспондент Дни.ру встретился на фестивале искусств Славянский базар в Витебске.

Роза Рымбаева была звездой во времена СССР, остается ею и сегодня. Ее суперхит "Цвети, моя земля!" знает и любит уже не одно поколение.. С Народной артисткой Казахстана и Кыргызстана лауреатом множества государственных премий корреспондент "Дни.ру" встретился на фестивале искусств "Славянский базар в Витебске".Роза Рымбаева всегда с удовольствием приезжает и в Россию, и в Беларусь. Несмотря ни на что. Паузу делала только во времена пандемии – говорит, что дважды тяжело болела.Ее обожают, и она платит ответной любовью зрителям. Артистка говорит, что уважает российских коллег, например, ценит Зару за хороший вокал.Самой певицепомогают сегодня ее сыновья Али и Мади. "Они у меня оба профессиональные пианисты,композитор и аранжировщики, – говорит певица. – Дети – мои музыкальные продюсеры, которые рассказывают мне о сегодняшней современноймузыке. Кстати, моя известность им никогда не мешала – они ведь еще в утробе жили творчеством, сценой, музыкой, потом мы вместе гастролировали".Кажется, что время не имеет власти над 66-летней Розой Рымбаевой – она не меняется с годами. "Это у меня такая конституция, спасибо родителям! – улыбается певица. – Никаких диет я не соблюдаю и осторожно отношусь к косметологии – важно не переборщить".Роза Куанышевна не любит комплиментов и говорит, что дивой себя не считает. "Я не суперзвезда, а просто самый опытный артист республики, ведь на сцене я проработала 49 лет, – пояснила артистка. – Просто есть мое поколение людей, которым нравится именно такая музыка. Ведь это и большой голосовой диапазон, и концерты в сопровождении оркестров, и близкие народу песни, а не джаз-рок, скажем".