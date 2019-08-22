Старший сын звезды Голливуда поступил в университет. Анджелина Джоли простилась с наследником, едва сдерживая слезы.

Старший сын звезды Голливуда поступил в университет. Анджелина Джолипростилась с наследником, едва сдерживая слезы.18-летний Мэддокс поступил в южнокорейский университетЕнсе на факультет биоинженерии. Молодой человек отправился в Сеул. Вместе с нимприлетела и Анджелина Джоли, чтобы посмотреть, как их с Брэдом Питтом сынобустроится в общежитии.Также актриса осмотрела университет и пообщалась со студентами. АнджелинаДжоли призналась, что от увиденного осталась в восторге. Вместе с тем, знаменитостьподчеркнула, что ей очень тяжело оставлять старшего сына одного.Звезда чуть не расплакалась, оставляя ребенка вдали от себя. "Я прилетела сюда на один день, чтобы сегодняпроститься с сыном. И я изо всех сил пытаюсь не плакать…", – цитирует АнджелинуДжоли RadarOnline.com. При этом она добавила, что прекраснопонимает, что мальчик вырос и должен вступить во взрослую жизнь.окружении артистки рассказали о том, что из-за разлуки с Мэддоксом у неенаблюдаются резкие перепады настроения. По словам инсайдеров, уже чувствует, чтотеряет и других детей. "Очень скоро Пакс отправится за Мэддоксом в колледж.Затем уйдет Захара, а Шайло может переехать к Брэду. Джоли останется сблизнецами, которые, кстати, тоже все больше тянутся к Питту", – поведализнакомые звезды.Какписали "Дни.ру", изначально не была в восторге от идеи Мэддоксауехать в другую страну на учебу, но все же решила отпустить сына. Поговаривают,что парень выбрал университет в Сеуле во многом из-за того, чтоустал от разборок родителей.