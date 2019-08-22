Старший сын звезды Голливуда поступил в университет. Анджелина Джоли
простилась с наследником, едва сдерживая слезы.
Старший сын звезды Голливуда поступил в университет. Анджелина Джоли
простилась с наследником, едва сдерживая слезы.
18-летний Мэддокс поступил в южнокорейский университет
Енсе на факультет биоинженерии. Молодой человек отправился в Сеул. Вместе с ним
прилетела и Анджелина Джоли, чтобы посмотреть, как их с Брэдом Питтом сын
обустроится в общежитии.
Также актриса осмотрела университет и пообщалась со студентами. Анджелина
Джоли призналась, что от увиденного осталась в восторге. Вместе с тем, знаменитость
подчеркнула, что ей очень тяжело оставлять старшего сына одного.
Звезда чуть не расплакалась, оставляя ребенка вдали от себя. "Я прилетела сюда на один день, чтобы сегодня
проститься с сыном. И я изо всех сил пытаюсь не плакать…", – цитирует Анджелину
Джоли RadarOnline.com. При этом она добавила, что прекрасно
понимает, что мальчик вырос и должен вступить во взрослую жизнь.
В
окружении артистки рассказали о том, что из-за разлуки с Мэддоксом у нее
наблюдаются резкие перепады настроения. По словам инсайдеров, уже чувствует, что
теряет и других детей. "Очень скоро Пакс отправится за Мэддоксом в колледж.
Затем уйдет Захара, а Шайло может переехать к Брэду. Джоли останется с
близнецами, которые, кстати, тоже все больше тянутся к Питту", – поведали
знакомые звезды.
Как
писали "Дни.ру", изначально не была в восторге от идеи Мэддокса
уехать в другую страну на учебу, но все же решила отпустить сына. Поговаривают,
что парень выбрал университет в Сеуле во многом из-за того, что
устал от разборок родителей.