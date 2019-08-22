На День государственного флага России на стеле у памятника Ленину на главной площади Донецка был вывешен российский триколор. Украинские пользователи Сети от представшего перед их глазами зрелища пришли в настоящее неистовство.

На День государственного флага России на стеле у памятника Ленину на главной площади Донецка был вывешен российский триколор. Украинские пользователи Сети от представшего перед их глазами зрелища пришли в настоящее неистовство.Поднятие флага России над столицей Донецкой народной республикой стало символическим актом, с помощью которого жители региона передали свои поздравления и продемонстрировали симпатии россиянам. Комментаторы этот жест оценили по достоинству.А вот на Украине народ от подобного расклада пришел в настоящее неистовство. Политики, журналисты, самоназванные эксперты и рядовые пользователи Сети наперебой начали исходить желчью. Кто-то усмотрел в поднятии российского флага над Донецком "доказательство" вмешательства России во внутренние дела Украины.Сторонники этой теории как по команде перечислили все шаблоны, которыми щедро делились со своей аудиторией местные СМИ все годы конфликта. Доводы оппонентов о том, что бушующий в Донбассе конфликт имеет все признаки гражданской войны они, по уже сложившейся традиции, слушать отказывались.Впрочем, среди украинских комментаторов нашлись и те, кто придерживается другой точки зрения на конфликт. Они согласны, что уже шестой год подконтрольные Киеву силовики пытаются военной силой уничтожить или запугать граждан Украины, посмевших не согласиться с центральной властью.Однако видеть в таком положении вещей что-то ужасное и неправильное они отказываются. Для таких пользователей Сети "преступлением" жителей Донецкой и Луганской областей является их симпатия к России, русскому языку и культуре. А вывешенный флаг России является очередным доказательством их "вины".Глядя на хор возмущенных комментариев со стороны украинцев, русскоязычные пользователи Сети согласились, что устраивать акцию с поднятием флага России стоило хотя бы просто для того, чтобы понаблюдать за подобной реакцией. Впрочем, эта акция выполнила и куда как более важную роль, показав верность жителей Донбасса принятому решению о размежевании с Киевом.