Неустановленные хулиганы осквернили памятник Герою Советского Союза, маршалу Ивану Коневу, установленный на площади Интербригады в Праге. На монументе написали оскорбление.

Неустановленные хулиганы осквернили памятник Герою Советского Союза, маршалу Ивану Коневу, установленный на площади Интербригады в Праге. На монументе написали оскорбление.Чешская полиция занялась расследованием осквернения памятника герою Великой Отечественной войны маршалу Коневу. Сотрудники правоохранительных органов изучают записи с камер наружного наблюдения, а также осматривают оставленные возле монумента следы, в надежде, что эти улики помогут им поймать злоумышленников.Под покровом ночи хулиганы спреем написали на памятнике "Нет кровавому маршалу, не забудем" и поставили дату – 1968, передает . Отмечается, что установленный в 1980 году монумент неоднократно подвергается нападениям вандалов. Маршала Советского Союза связывают с вводом войск в Чехословакию в 1968 году. Однако на самом деле куда как более значительную роль в чешской истории Александр Конев сыграл за 22 года до этого, когда советские войска под его командованием очистили страну от немецких войск.Уже после Великой Отечественной войны, в 1956 году, Александр Конев в качестве главнокомандующего Объединенными вооруженными силами стран Варшавского договора руководил подавлением Венгерского восстания.Введением же советских войск в Чехословакию для подавления Пражской весны, в чем его обвиняют вандалы, Александр Конев не руководил. Чешские историки утверждают, что он как-то был связан с подготовкой операции "Дунай". Спустя пять лет в возрасте 75 лет герой Советского Союза умер от рака.