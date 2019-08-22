Соблазнительные монахини, великолепные пейзажи Португалии – все это, конечно, прекрасно. Но поездка Ромы Жолудя в древний Лиссабон закончилась для популярного блоггера неприятным инцидентом. Подробности выяснил корреспондент Дни.ру.

Соблазнительные монахини, великолепные пейзажи Португалии – все это, конечно, прекрасно. Но поездка Ромы Жолудя в древний Лиссабон закончилась дляпопулярного блоггера неприятным инцидентом. Подробности выяснил корреспондент "Дни.ру".На атлантическом побережье Рома оказался, чтобы сыграть роль знойного красавца в клипе певицы To-ma "Пей меня". Собственно, там с ним и произошло непредвиденное ЧП, омрачившее Желудя донельзя.По сюжету исполнительница "расправляется" с героем, разбившим ей сердце, таким образом, что сворачивает ему шею. Все шло по плану, снимали дубль за дублем, пока Рома для большей убедительности резко не развернулся.Этого не ожидали ни члены съемочной группы, ни сама To-ma, которая продолжала выполнять команду режиссера и невольно нанесла травму партнеру.Желудь здорово перепугался, так как его шея оказалась неподвижной. А вдруг это паралич?! Члены съемочной группы оперативно вызвали на площадку врачей. Вид Ромы их, конечно, шокировал, но они смогли вправить главному герою клипа шею."Да, на съемках, действительно, произошел неприятный случай, – рассказал Рома Желудь. – Но мне быстро оказались необходимую помощь, и сейчас я в полном порядке, могу снова крутить головой".