На Поклонной горе проходит праздничный концерт в честь Дня флага России. Для москвичей и гостей столицы выступают популярные рок-музыканты.

На Поклонной горе проходит праздничный концерт в честь Дня флага России. Для москвичей и гостей столицы выступают популярные рок-музыканты.Для москвичей и гостей города поют "Чайф", "7Б", "Земляне", "Серьга", Uma2rman, Светлана Сурганова, Сергей Бобунец, Александр Скляр и другие.Прямая трансляция доступна на сайте мэра Москвы mos.ru, в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".В День флага в Москве прошли флешмобы и мероприятия на культурных площадках. На Поклонной горе 200 волонтеров и активистов из 90 регионов в рамках акции "Россия объединяет" .Культурные площадки подготовили более 60 мероприятий. В культурных центрах выступили творческие коллективы, а в сети кинотеатров "Москино" показали легендарные советские фильмы.В ночь на понедельник в Москве прошел автопробег 300 автомобилей в цветах российского флага.День государственного флага учрежден указом президента Бориса Ельцина от 20 августа 1994 года.