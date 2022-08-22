За пределами экранов жизнь знаменитой актрисы складывалась печально.

За пределами экранов жизнь знаменитой актрисы складывалась печально.Нина Сазонова – одна из самых известных и любимых зрителями актрис советского кино. Многие помнят артистку по фильмам "Женщины", "Юркины рассветы" и другим популярным картинам. Если творческую судьбу Нины Афанасьевны смело можно назвать счастливой, то о ее личной жизни, к сожалению, нельзя сказать того же. Сазонова не обрела любовь и посвятила всю себя воспитанию единственного сына. Именно с наследником была связана самая большая трагедия в ее жизни.Нина Сазонова появилась на свет в 1917 году и с самого детства проявляла тягу к творчеству. Уже школьницей будущая звезда начала выходить на сцену, а в 16 лет поступила в студию при театре Красной армии. В военные годы Нина Афанасьевна выступала перед солдатами вместе с другими актерами. После артистка начала играть в театре Советской армии.Долгие годы Сазонова ставила на первое место сцену. Слава и востребованность в кино пришли к ней уже в зрелом возрасте. Впрочем, это не помешало актрисе сделать успешную карьеру и стать всесоюзной любимицей. А вот в личной жизни звезда не раз сталкивалась с тяжелыми испытаниями.Замужем Нина Афанасьевна была всего один раз. Ее супругом стал директор художественной галереи Александр Борисов. В браке у артистки родился сын Михаил, но вскоре семья распалась. После развода с мужем звезда воспитывала наследника одна и не спешила обременять себя новыми отношениями.Сазонова буквально боготворила сына и выполняла каждый его каприз. В результате Михаил рос избалованным и своенравным ребенком. В 16 лет наследник артистки привел в дом возлюбленную и бросил школу, чтобы содержать семью. Нина Афанасьевна была против этого союза, но переубедить сына у нее не вышло. Вскоре у молодой пары родился сын Евгений.Несмотря на появление наследника, брак не продержался долго. После развода с женой Михаил стал выпивать, увлекся азартными играми и остался без работы. Из-за алкогольной зависимости мужчина озлобился и стал срывать гнев на матери. Наследник запрещал актрисе отвечать на звонки и выходить на улицу, к тому же, не раз поднимал на нее руку. Один из таких случаев обернулся настоящей трагедией.В новогоднюю ночь 2002 года сын жестоко избил Нину Афанасьевну. Решив, что мать мертва, мужчина покончил с собой. Его тело нашли под окнами дома. После случившегося артистка попала в больницу в тяжелом состоянии и потеряла память. Нина Сазонова пережила сына на два года и провела последние дни в обществе сиделки. 1 марта 2004 года знаменитой актрисы не стало.