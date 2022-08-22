На 509 День рождения Александрова в городе открыли лыжероллерную трассу «Звёздная», стоимостью в 97,2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома. Протяженность трассы – 2 км, ширина

На 509 День рождения Александрова в городе открыли лыжероллерную трассу «Звёздная», стоимостью в 97,2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома. Протяженность трассы – 2 км, ширина – 4 метра. Спортивный объект оборудован биатлонным стрельбищем на 24 мишени с подсветкой. Лыжным спортом и биатлоном в Александровском районе занимается более 350 человек. Ежегодно там