Прокуратурой Юрьев-Польского района установлено, что 7 февраля прошлого года у обратившегося сгорел...

Прокуратурой Юрьев-Польского района установлено, что 7 февраля прошлого года у обратившегося сгорел дом, который был единственным его жильем. В результате произошедшего пожара заявитель, являющийся инвалидом 3 группы, вынужден проживать в хозяйственной бытовке.Мужчина обратился в администрацию Красносельского поселения с заявлением о предоставлении ему жилого помещения маневренного фонда на период проведения работ по восстановлению дома. Администрацией в удовлетворении заявления погорельцу отказано. При этом по состоянию на на территории Красносельского сельского поселения имелось 6 жилых помещений маневренного фонда, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Выездным осмотром пяти свободных вышеназванных помещений, проведенным прокуратурой района в присутствии сотрудника администрации, установлено, что фактически проживание в них невозможно: двери и окна заколочены, электричество отсутствует. Территория вокруг домов заросла сорной растительностью. В итоге, все они признаны непригодными для проживания.Прокурор обратился в Юрьев-Польский районный суд с требованием к администрации МО Красносельское в течение трёх месяцев с момента вступления решения суда в законную силу создать на территории поселения маневренный жилищный фонд и предоставить жилое помещение маневренного фонда заявителю.Заявление прокурора находится в стадии рассмотрения.Фото