Чем ближе 1 сентября, тем больше хлопот у родителей школьников. В поисках формы, тетрадей, учебников, остальной атрибутики предстоящего учебного года у многих подкрадывается тревога о здоровье детей в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и COVID-19. Не омрачить жизнь родителям и их отпрыскам, массово возвращающимся из отпусков прямиком к сезону осенних ОРВИ, позволит правильная и своевременная профилактика.

Чем ближе 1 сентября, тем больше хлопот у родителей школьников. В поисках формы, тетрадей, учебников, остальной атрибутики предстоящего учебного года у многих подкрадывается тревога о здоровье детей в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и COVID-19. Не омрачить жизнь родителям и их отпрыскам, массово возвращающимся из отпусков прямиком к сезону осенних ОРВИ, позволит правильная и своевременная профилактика.COVID не дремлетВсплеск заболеваемости COVID-19 наблюдается во всем мире. ВОЗ уже заявила о новой волне коронавируса в Европе. В России вирус тоже перешел в наступление. По словам , академика Александра Горелова, в последние недели в России практически повсеместно, отмечается рост заболеваемости, пусть и не такой взрывной, как наблюдался в конце 2021 года. Роспотребнадзор фиксирует, что основной вклад в этот процесс вносят новые штаммы BA.4 и BA.5, на которые приходится более 50% новых случаев. Опасения эпидемиологов вызывает и новый штамм BA.2.75 ("Кентавр"). Кроме того, в России зафиксированы случаи заболевания гибридным вариантом коронавируса, получившего название "дельтакрон". И хотя врачи пока относительно спокойны, расслабляться все-таки не стоит."Недетский" рост детской заболеваемостиНе обошел молодое поколение и COVID-19. Так, в структуре заболеваемости новой коронавирусной инфекцией 23% пришлось на детей в возрасте от 0 до 17 лет. В зоне особого риска традиционно находятся так называемые "часто болеющие дети", которые в течение года заболевают ОРВИ от 6 до 12 раз. Эксперты отмечают, что к этой категории можно отнести до четверти всего детского населения России. Ситуация усугубляется повышенным риском осложнений у таких детей, самыми распространенными из которых являются бронхит, пневмония, гайморит, тонзиллит, отиты.Пополняем противовирусный арсеналВ арсенале врачей и родителей обязательно должны присутствовать эффективные и безопасные противовирусные средства этиотропного, то есть прямого действия. Они оказывают воздействие не на иммунитет, а непосредственно на вирус, подавляя его репродукцию. Одним из них является хорошо зарекомендовавший себя во всем мире препарат широкого спектра действия против разных штаммов коронавирусов, гриппа, риновирусов, аденовирусов и других респираторных инфекций с хорошей переносимостью "Арбидол" (международное непатентованное название – "Умифеновир").Арбидол давно рекомендован Минздравом России в качестве профилактического и лечебного средства при гриппе А и В, COVID19, а также при ОРВИ негриппозной этиологии для взрослых и детей. Важно, что препарат начинает действовать уже через 1.5 часа после приема, и хорошо переносится больными. ."Арбидол" разрешен к применению детям в возрасте от 2 лет в форме суспензии, таблеток по 50 мг, начиная с трехлетнего возраста, капсул по 100 мг для детей старше 6 лет и по 200 мг – старше 12 лет.Учитывая широту спектра действия препарата, врачи рекомендуют начинать прием при первых симптомах заболевания, не дожидаясь окончательной постановки диагноза. При этом важно соблюдать курс приема, чтобы уберечься от осложнений и не бросать принимать противовирусное, чтобы не позволить вирусам активизироваться.Борьба за здоровье на молекулярном уровне"Умифеновир" – один из немногих препаратов, доказавших свою эффективность в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в том числе на международной арене. Национальная комиссия здравоохранения Китая включила "Умифеновир" в план лечения коронавирусной инфекции COVID-19 еще в самом начале пандемии в 2019 году и рекомендует его прием, в том числе в качестве профилактики, по сей день. Наблюдение за пациентами со средним и легким течением COVID-19 в госпитале города Ухань показало, что включение в схемы лечения "Умифеновира" улучшало исходы заболевания. Уже позднее китайские и американские ученые методом молекулярного моделирования выявили способность молекулы "Умифеновира" образовывать связь с одним из Mpro белков коронавируса и замедлять его размножение.По словам доктора кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии медицинского университета Н.И. Пирогова Елены Каревой, любой противовирусный препарат работает на поражение определённой цели. "В случае с "Арбидолом" ключевой белок в системе размножения COVID-19 является одной из его основных целей", – пояснила эксперт.. Оказалось, что для проникновения в клетку человека коронавирус использует так называемый рецептор-связывающий домен (РСД) В ходе эксперимента удалось доказать, что "Умифеновир" связывается с РСД вируса, блокируя его связь с человеческой АПФ-2Дополнительно в июне 2022 года китайские ученые подтвердили способность "Арбидола" нарушать структуру сиалогликанов наружной поверхности клеточных мембран вируса, , являющихся универсальным рецептором для проникновения вирусов в клетки. Таким образом блокируется способность вируса прикрепляться к клеточным мембранам человека. Проще говоря, человек, который принял "Умифеновир", лучше защищен от возможного инфицирования и дальнейшего заболевания. В случае, если инфицирование уже произошло, вирусная нагрузка на организм заметно снизится. А чем эта нагрузка меньше – тем легче переносится болезнь.Минздрав включил "Умифеновир" ("Арбидол") в пятую версию своих рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Препарат сохранил свое место и в текущей 15-й редакции этого документа.Как поясняет иммунолог, аллерголог, профессор кафедры аллергологии и иммунологии Российского университета дружбы народов Оксана Гизингер, при профилактическом применении "Арбидола" в целом снижается риск инфицирования популяции ОРВИ и COVID-19. "Нам есть, на что опереться", – уверена эксперт.