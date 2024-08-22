В эту субботу во Владимире отпразднуют День города. В честь торжества центральные улицы на целый день станут пешеходными. О том, где движение будет закрыто и как можно объехать –

В эту субботу во Владимире отпразднуют День города. В честь торжества центральные улицы на целый день станут пешеходными. О том, где движение будет закрыто и как можно объехать – рассказали в мэрии. Власти предупредили, что 24 августа с 9 часов утра и до 23:00 будет ограничено движение всех видов транспорта по улицам Дворянской, Большой Московской