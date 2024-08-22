Телезвезда Дана Борисова легла под нож хирурга.

Телезвезда Дана Борисова легла под нож хирурга.В прошлом году Виктория Боня перенесла пластическую операцию, за которую заплатила баснословную сумму – пару десятков миллионов рублей. Телезвезда мечтала о "лисьих глазках", как у супермодели Беллы Хадид, и в итоге она их получила. Правда, несколько месяцев после операции знаменитости пришлось прятать опухшее лицо от публики, но теперь она не может налюбоваться результатом.На такой же шаг решилась и Дана Борисова. Она тоже захотела сделать себе "лисьи глазки", поэтому недавно легла под нож хирурга. Правда, в отличие от Виктории Бони, 48-летней блогерше не удалось скрыть последствия недавней пластики от общественности. В Сеть слили фото изуродованной отеками телезвезды. Снимок появился в телеграм-канале "НЕОПРА, БЛИН!".Интернет-пользователи удивлены решением Даны Борисовой, поскольку считают ее красивой. "Какая дурочка", "Боня испортила себе лицо, было красивое, и Дана туда же", "все стараются быть "как". А самой собой не пробовали? Вот же дура", "Как в фильмах ужасов выглядит сейчас", "Сколько девушек испортили свое лицо этими "лисьими глазками", – комментируют подписчики телеграм-канала.