В городе проходят патриотические акции, выступления артистов и мастер-классы.

22 августа столица отмечает День Государственного флага Российской Федерации. В парках, музеях и общественных пространствах в разных районах города проходят патриотические акции, выступления вокальных и инструментальных коллективов, мастер-классы и другие мероприятия. Посетить их можно бесплатно.Улицы города украсили более 2,2 тысячи специальных конструкций. Флаги можно увидеть вдоль крупных улиц и магистралей, у важных городских объектов, на мостах и набережных. Флагштоки с триколором появились, например, у Центрального музея Вооруженных сил Российской Федерации, здания Совета Федерации и других известных объектов. Флагами украсили перила Большого Устьинского, Новоарбатского, Бородинского, Крымского и Большого Краснохолмского мостов, парапеты Ростовской, Бережковской, Краснопресненской и Смоленской набережных.Праздничный автопробегВ ночь с 21 на 22 августа состоялся праздничный автопробег по Садовому кольцу, организованный активистами сообщества STOлица при поддержке городского Комитета общественных связей и молодежной политики. В нем приняли участие около тысячи автолюбителей. Вечером они собрались на проспекте Академика Сахарова и украсили машины флагами страны и ее регионов, гербом Москвы, стилизованными наклейками и другой атрибутикой. Кроме того, все желающие сделали себе аквагрим в цветах российского триколора. Затем колонна проехала круг по Садовому кольцу и вернулась к месту сбора.22 августа активисты сообщества поздравляют с праздником москвичей и гостей города. Они раздают прохожим стилизованные стикерпаки и ленты-триколоры. Получить подарок можно в 20 городских парках, в том числе в Парке Горького, саду Эрмитаж, парках Красная Пресня, Фили и других.Самый большой триколор и патриотические песниКроме того, сегодня около Музея Победы в 12:00 можно увидеть самый большой Государственный флаг Российской Федерации. На торжественной церемонии перед гостями развернут триколор площадью более тысячи квадратных метров. Этот уникальный флаг занесен в Книгу рекордов России. В церемонии примут участие военнослужащие 1-го отдельного стрелкового Семеновского полка и отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского, члены Московского комитета ветеранов войны, представители фестиваля Союзного государства Творчество юных, ребята из детского городского клуба Лето побед и волонтеры.В 16:00 в Музее Победы начнется праздничный концерт Россия — это мы. Представители творческих объединений из разных уголков страны покажут танцевальные номера и исполнят популярные патриотические песни. Подробную программу мероприятий музея можно найти на его официальном сайте.Услышать музыкальные композиции в исполнении военного оркестра можно и на Северном речном вокзале. В 13:00 там состоится торжественное шествие оркестра Министерства транспорта Российской Федерации, а затем курсанты Академии водного транспорта поднимут российский триколор. С 13:00 до 17:00 здесь пройдет праздничная программа для всей семьи: творческие мастер-классы и квест В поисках сокровищ. Игрокам предстоит выполнить задания и преодолеть препятствия, чтобы найти сундук с подарками.Концерты и мастер-классы в паркахВ парках, подведомственных столичному Департаменту культуры, организуют мастер-классы и выступления артистов. Так, в Таганском парке с 16:00 до 18:00 пройдет мастер-класс Родной дом, участникам которого предложат изготовить аппликацию из перламутра. А с 18:00 до 20:00 состоится концерт классической музыки учащихся Русской национальной творческой школы Виктора Маевского.В зеленом театре Бабушкинского парка в 16:00 исполнят патриотические песни о России. Гости также смогут поучаствовать в мастер-классах и получить памятные сувениры. Сразу после основной программы в 19:00 в рамках фестиваля Лето в Москве. Все на улицу! с сольным концертом выступит артист и певец Марат Крымов.В парке Красная Пресня в 15:00 детям предложат нарисовать триколор на асфальте и раскрасить его мелками. А в 17:00 они смогут изготовить флаг своей семьи на творческом уроке.Сад Эрмитаж в 14:00 проведет мастер-класс по живописи. А на занятии в 16:00 ребята смогут раскрасить мелками изображения российских регионов.Занятия и кино под открытым небомОтметить праздник приглашают и на молодежной точке Телепорт на форуме-фестивале Территория будущего. Москва 2030. Она расположена в Парке Горького. В хабе Компетенции будущего проходят различные мастер-классы для всей семьи. С 12:00 до 14:30 здесь можно создать ветряки в цветах триколора, а в 15:00 — изготовить брелок Флаг России. С 17:30 до 19:30 гостей научат создавать сумки-шоперы с уникальным дизайном.В 16:00 на главной сцене молодые артисты исполнят песни о любови к родной стране. В завершение вечера в 18:00 гости увидят фильм Батальонъ кинорежиссера, сценариста, продюсера народного артиста России Игоря Угольникова. Кинопоказ пройдет под открытым небом, гости смогут расположиться на удобных пуфиках.Организатор — проект Молодежь Москвы городского Комитета общественных связей и молодежной политики.День Государственного флага Российской Федерации — это официальный праздник в честь одного из главных символов страны, который отмечают с 1994 года. Бело-сине-красный флаг, по мнению историков, впервые упоминался в 1669 году в указах царя Алексея Михайловича Романова. Тогда на воду был спущен парусный фрегат Орел и на его борту подняли этот флаг. Широкое распространение он получил уже при Петре I. В августе в 1991 году Верховный Совет РСФСР принял постановление Об официальном признании и использовании национального флага РСФСР, согласно которому следовало считать исторический флаг России — полотнище из горизонтальных белой, лазоревой и алой полос — официальным национальным флагом Российской Федерации.