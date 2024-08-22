Валерий Меладзе может вернуться на российскую сцену в июне 2025 года. Как сообщает источник из окружения артиста, он планирует устроить юбилейный тур в честь своего 60-летия.

Валерий Меладзе может вернуться на российскую сцену в июне 2025 года. Как сообщает источник из окружения артиста, он планирует устроить юбилейный тур в честь своего 60-летия.Это событие вызывает большой интерес среди поклонников, которые с нетерпением ждут возможности вновь увидеть своего кумира на сцене. Несмотря на то что певец покинул Россию, у него нет фактического запрета на выступления в стране.Важно отметить, что Валерий Меладзе не признан иноагентом, что позволяет зрителям приобретать билеты на его концерты без опасений. Однако, по данным светских обозревателей, певца предупредили о недовольстве общественности его последними высказываниями и поведением. Это обстоятельство может повлиять на его решение о возвращении и организации тура.Меладзе не раз подчеркивал, что ему тяжело находиться вдали от родины и своей семьи. В недавнем интервью он признался, что скучает по матери, которая живет в Строгино. Певец старается навещать ее, но из-за плотного графика гастролей это оказывается непростой задачей. В настоящее время за его мамой присматривает семейная пара, что позволяет артисту немного расслабиться и сосредоточиться на своей карьере.С приближением юбилея обсуждение организации тура становится все более актуальным. Меладзе и его команда рассматривают возможность проведения концертов в России, хотя ситуация остается непростой. Певец ранее пользовался большой популярностью и зарабатывал значительные суммы на мероприятиях у олигархов. Однако после политических заявлений многие бизнесмены отвернулись от него, что негативно сказалось на его карьере.Тем не менее, поклонники остаются верными своему кумиру и надеются на его возвращение. Они готовы поддержать артиста, несмотря на сложные обстоятельства. Юбилейный тур может стать не только праздником для самого Меладзе, но и важным событием для всех его фанатов, которые мечтают вновь увидеть любимого исполнителя на сцене.