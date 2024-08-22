Специалисты проверяют исправность пожарной сигнализации, состояние эвакуационных путей и выходов, работоспособность средств пожаротушения.

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Владимировской области сообщает о предварительных результатах проверок образовательных учреждений, которые проводятся во всех муниципальных образованиях. Специалисты инспектируют, в частности, функционирование сигнализации о пожаре, состояние эвакуационных выходов и путей, а также эффективность средств для тушения огня.Спасатели уже посетили 690 образовательных учреждений из 925, которые имеются в регионе, включая школы и детские сады. Все проверки должны быть завершены к последнему дню лета.Пятнадцать учебных заведений получили предписания от сотрудников ведомства, в которых содержится 38 рекомендаций для устранения выявленных недостатков.