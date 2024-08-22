Юлия Костюшкина показала фото своей дочери.

Юлия Костюшкина показала фото своей дочери.53-летний Стас Костюшкин давно покинул группу "Чай вдвоем", но продолжает развиваться в качестве сольного исполнителя. Но в то же время артист всегда находит время и на семью. У него трое детей от разных браков. От второй жены у музыканта есть 20-летний сын Мартин. А в союзе с нынешней супругой Юлией у экс-солиста "Чай вдвоем" на свет появились сыновья Богдан и Мирон.Нынешняя жена Стаса никогда скрывала, что неплохо было бы понянчить и девочку. И вот, наконец, ее мечта сбылась. Юлия объявила, что в их семье случилось долгожданное пополнение и в доказательство опубликовала фото в личном блоге. На снимке супруга артиста держит на руках малышку в розовом одеянии."Принимаю поздравление! У нас девочка", – написала Юлия.А ниже пояснила, что если бы она хайповала, то подпись к фото выглядела бы именно так. Но на самом деле Костюшкиной выпала важная роль крестной мамы – девочку произвела на свет ее подруга.Однако поклонники зацепились за эти слова и решили, что скоро в семье музыканта может появиться и девочка, раз Юлия так хочет стать мамой нежного создания. Тем более, что сыновья звездной четы, уже достаточно взрослые. Младшему отпрыску Костюшкиных 8 лет, но он уже определился с будущей профессией и мечтает пойти по стопам отца. А 17-летний Богдан учится в киноколледже и планирует стать аниматором.