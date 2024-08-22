Мужчина спрыгнул на рельсы, чтобы поднять наушники друга, которые туда упали. За это он проведет трое суток под арестом. О происшествии рассказали в МВД Медиа, инцидент произошел на станции

Мужчина спрыгнул на рельсы, чтобы поднять наушники друга, которые туда упали. За это он проведет трое суток под арестом. О происшествии рассказали в МВД Медиа, инцидент произошел на станции «Алтуфьево» Серпуховско-Тимирязевской линии. 44-летний житель Владимирской области был пьян. Его знакомый случайно уронил наушники на рельсы. Несмотря на требования работника метро, мужчина решил рискнуть жизнью и