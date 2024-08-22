Утверждено обвинительное заключение против жителя Коврова за покушение на сбыт наркотиков группой лиц в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в ходе расследования зафиксировано вступление обвиняемого в организованное сообщество. Целью группы был сбыт наркотиков в особо крупном размере на территории Коврова с целью обогащения.Организатор приобретал крупные партии наркотиков через тайники и передавал обвиняемому. Мужчина в свою очередь фасовал «товар» по порциям и тем же способом передавал покупателям. Деньги переводились через криптовалюту «биткоин», а затем переходила в рублёвый эквивалент и распределялась между участниками группы.Обвиняемого задержали весной 2024 года и изъяли более 70 грамм в 27 свёртках. На данный момент уголовное дело передано в суд.