Балерина Анастасия Волочкова активно ведет свои социальные сети. Так, недавно она опубликовала очередной пост в своем Instagram-аккаунте.

Балерина Анастасия Волочкова активно ведет свои социальные сети. Так, недавно она опубликовала очередной пост в своем Instagram-аккаунте.На снимке прима запечатлена в черном мини-платье и в туфлях на высоком каблуке. "Дорогие друзья, у меня появилась идея создать рубрику "Советы и упражнения от Анастасии Волочковой" по поддержанию формы, рациону питания, правильному парению в бане, чудодейственному влиянию на организм холодной воды и кислорода и многому другому. Как вы на это смотрите? Интересно ли это вам?", – поинтересовалась у фолловеров звезда.На удивление, данная тематика не нашла отклик в сердцах подписчиков. "Когда это Настя стала диетологом? От вашего питания медицина в ужасе!", "Неужели есть еще что-то кроме яиц, шпагата и бани? О, кислород! Это что-то новенькое. Тут без совета и упражнений никак", – язвили злопыхатели."ЗОЖ и вы – вещи несовместимые!", – высказалась критик.Тем не менее, многие поддержали идею Волочковой. "Это было бы замечательно! С удовольствием воспользуюсь вашими советами", "Да, будем ждать!", "Конечно, интересно!", "Умничка, давно пора делиться", "Настя, все, что делаете вы – все очень красиво! Так что, пишите нам, создавайте рубрику, обязательно танцуйте, а мы будем любоваться и наслаждаться! Успехов вам!", – писали теплые слова преданные поклонники.