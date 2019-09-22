Скоро в прокат выйдет новый фильм Клима Шипенко Текст, в котором Кристине Асмус досталась главная роль. На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.

Скоро в прокат выйдет новый фильм Клима Шипенко "Текст", в котором Кристине Асмус досталась главная роль. На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.По словам артистки, все эротические сцены были сняты на мобильный телефон. Для режиссера было принципиально важно, чтобы героиня была абсолютно обнаженной – как есть, как в жизни. Впрочем Асмус такое предложение ничуть не смутило."Если мы обнажаем душу, почему не можем обнажить тело? Почему мы вдруг здесь должны играть в поддавки и идти на какие-то компромиссы? Это же часть нашей жизни, и часть жизни героев фильма", – заявила супруга Гарика Харламова в разговоре с корреспондентом .К слову, это был первый подобный опыт в жизни знаменитости. Асмус утверждает, что немного переживала за конечный результат."Для меня это супер-роль, ради такого материала приходят в профессию", – призналась телезвезда.Кристина отметила, что счастлива являться частью этой команды. После просмотра картины она окончательно поняла, что все было сделано не зря.