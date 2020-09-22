Госдума на пленарном заседании во вторник, 22 сентября, приняла в первом чтении поправки в законодательство о введении административной и уголовной ответственности за действия, направленные на отчуждение территорий России. Это действенная мера по защите страны, отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Госдума на пленарном заседании во вторник, 22 сентября, приняла в первом чтении поправки в законодательство о введении административной и уголовной ответственности за действия, направленные на отчуждение территорий России. Это действенная мера по защите страны, отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.Нормативно-правовые акты направлен на реализацию новых норм Конституции, которые были поддержаны большинством граждан, сказал Володин. Поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.Володин напомнил, что в конце весенней сессии Дума приняла закон о защите территориальной целостности страны. Согласно документу, к экстремизму приравниваются любые действия, направленные на отчуждение российских территорий."Принятыми сегодня законопроектами предлагается усилить ответственность за подобные призывы или действия", – отметил спикер Госдумы.Призывы отделить от России регион или его часть должны строго пресекаться, подчеркнул председатель нижней палаты. Если такой призыв прозвучал впервые, наказание будет административным, также придется заплатить штраф.В случае повторения правонарушения будут применяться нормы Уголовного кодекса. Предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы."В случае если вслед за призывами последуют действия, то наказание может составить до десяти лет тюрьмы", – разъяснил Володин.Принятые поправки позволят защитить суверенитет и территориальную целостность страны, уверен Володин. Это необходимо в условиях вызовов, с которыми сталкивается наша страна сегодня, заключио председатель нижней палаты.