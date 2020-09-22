Похоже, в системе государственного управления России грядут большие перемены. Но сначала они должны пройти оценку парламентариями.

Похоже, в системе государственного управления России грядут большие перемены. Но сначала они должны пройти "оценку" парламентариями.Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу России законопроект об изменениях в порядке формирования правительства и его работе. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.Согласно документу, он будет устанавливать статус кабинета министров, определять методику его формирования и работы. В частности, в нем указано, что в случае принятия закона председатель правительства будет нести личную ответственность перед главой государства за деятельность кабмина.По словам Крашенникова, документ также наделит президента возможностью отправлять в отставку любого из членов правительства, не распуская госорган целиком. При этом российский лидер сможет освободить от должности даже премьер-министра.Помимо этого Владимир Путин внес в Госдуму законопроекты об изменениях в прокуратуре, Службе внешней разведки (СВР) и Конституционном суде. Так, в одном из документов предлагается уменьшить количество судей КС России до 11 человек вместо прежних 19, а руководителя СВР будет утверждать Совет Федерации по представлению президента России. Об этом рассказал сенатор Андрей Клишас.Ранее Путин выступил по видеосвязи в Генассамблее ООН. Особое внимание он уделил пандемии коронавируса. Глава российского государства предложил бесплатно раздать сотрудникам ООН российскую вакцину от COVID-19.