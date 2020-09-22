Каждая женщина хочет чувствовать заботу со стороны своего мужчины. Она хочет быть той, которой дарят цветы без повода, с которой хочется проводить время, общаться. Той единственной, которую поведут под венец и назовут матерью своих детей. Семейный психолог Александр Шахов предупреждает: чтобы стать женщиной, вдохновляющей мужчин на подвиги, придется поработать над собой.

Каждая женщина хочет чувствовать заботу со стороны своего мужчины. Она хочет быть той, которой дарят цветы без повода, с которой хочется проводить время, общаться. Той единственной, которую поведут под венец и назовут матерью своих детей. Семейный психолог Александр Шахов предупреждает: чтобы стать женщиной, вдохновляющей мужчин на подвиги, придется поработать над собой.1. Примите как данность,что для привлечения людей нужно совершенствоватьсяНет идеальных людей, и все они по-своемухороши. Однако каждому есть, куда расти. Стать лучшей версией самого себя –благородная цель, достижение которой сделает вас более привлекательной длядругих. Если вы признаете, что вам есть куда развиваться, то откроетеневероятное пространство для своих устремлений.2. Повышайте самооценку"Я часто повторяю своим клиенткам и студенткам,что заниженной самооценке очень часто сопутствует замкнутость и надменность,пренебрежение к окружающим. Еслимужчины не оказывают вам никаких знаков внимания – развивайтесь внешне ивнутренне. Становитесь по-настоящему ценной, в первую очередь, для самой себя,и вы начнете вести себя гораздо увереннее и потому привлекательнее для других",– прокомментировал специалист.3. Развивайте свойинтеллект"Любому мужчине будет не слишкоминтересно с женщиной, кругозор которой представлен лишь инстаграмом ОльгиБузовой и сплетнями коллег. Точнее, ею могут интересоваться, но лишь каксексуальным объектом", – объясняет Александр Шахов.Умным мужчинам интересно с женщинами, скоторыми есть о чем поговорить. Однако специалист предостерегает и отчрезмерной демонстрации интеллектуальных способностей в следующем совете.4. Не грузите партнера –будьте легкойВозможно, вы только что открыли для себятворчество Гуссерля, или дочитали "Критику чистого разума". Это отлично, но нестоит вываливать на собеседника груз своих знаний.Даже если мужчина и сам в свободное времяпочитывает Канта, он наверняка с большим удовольствием поговорит с вами наболее легкие темы, пусть и недостаточно философские.5. Повышайте качествосвоей речиНецензурная лексика – это совсем не то,что мужчины хотят слышать от привлекательных дам. Отказ от подобных выраженийкардинально улучшает образ женщины.Большую роль играет манера речи в целом. Приэтом не стоит сокрушаться, если вам кажется, что вы лишены ораторскихспособностей. Красноречие – это не дар, а навык, который можно развить.6. "Прокачивайте" своюсексуальность"Опять же, многие женщины оправдываютсебя фразами в духе: "мне это не дано, я с рождения лицом/фигурой/ногами невышла". То, что мы все рождаемся разными внешне – это факт. Но любую внешностьможно улучшить с помощью грамотно подобранной одежды и макияжа, а такжерегулярных тренировок", – считает психолог.Шахов также рекомендует обратить вниманиена походку, которая напрямую связана с женской сексуальностью. Некоторыеженщины ходят так, словно маршируют по плацу, тогда как от походки другихмужчины не могут глаз отвести. И дело тут совсем не в генетике.7. Осваивайте "науку"сексаКак бы грубо это ни звучало, но если послепервой ночи, проведенной вместе, мужчине не хочется испытать это снова – онвряд ли продолжит общение с женщиной. Можно обвинять во всем мужчин, у которых"только одно на уме", а можно использовать эту закономерность в своихинтересах.8. Осваивайте кулинариюВсе знают, через что лежит путь к мужскомусердцу. При этом не обязательно заниматься готовкой круглые сутки – при должномнавыке приготовление вкусных блюд может не занимать много времени. Если жемужчина сам прекрасно готовит, не поленитесь взять у него несколько уроков.9. Разбирайтесь вмужской психологииПытаясь привлечь "того самого", выориентируетесь на свое представление об идеальной женщине. Но представлениямужчин на этот счет могут существенно отличаться от вашего. Именно поэтомунужно изучать особенности мужской психологии.10. Будьте готовы квстрече со своим избранникомМужчина вашей мечты может встретиться вамкогда угодно и где угодно. Вы должны быть внутренне и внешне готовы к этомувсегда."Если вы будете просто периодическивключать "режим привлекательной красотки", а периодически держать еговыключенным – вы можете промахнуться. Он должен быть вашим естественнымсостоянием, чтобы вы при любых условиях смогли очаровать своего избранника",– рекомендует Александр Шахов.