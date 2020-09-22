Выборы главы города за закрытыми дверями! Новоизбранный Горсовет завтра определится с тем, кто будет руководить городом в ближайшие 5 лет. Проблема в том, что прессу опять в зал не пустят.

Выборы главы города за закрытыми дверями! Новоизбранный Горсовет завтра определится с тем, кто будет руководить городом в ближайшие 5 лет. Проблема в том, что прессу опять в зал не пустят. Следить за заседанием можно будет только через веб-камеры, установленные в зал. Напомним, Горсовет отгородился от общественности ещё в конце марта из-за коронавируса. Но с тех