В почтовое отделение Бундестага в Берлине поступила подозрительная посылка, которую уже классифицировали как нетрадиционное взрывное устройство, передает . Чтобы проверить догадки ..

В почтовое отделение Бундестага в Берлине поступила подозрительная посылка, которую уже классифицировали как "нетрадиционное взрывное устройство", передает . Чтобы проверить догадки местной службы безопасности на место выехали саперы. Им предстоит определить, что же на самом деле пришло немецкому правительству и, при необходимости, нейтрализовать это.