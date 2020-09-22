На днях глава Незалежной встретился с высоким представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. В ходе переговоров с дипломатом президент вновь запел старую песню о главном.

На днях глава Незалежной встретился с высоким представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. В ходе переговоров с дипломатом президент вновь запел "старую песню о главном".Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обсудил с представителем Евросоюза вопросы возвращения Крыма и защиты прав проживающих на полуострове украинцев. По словам главы государства, тема принадлежности Крыма должна сохраняться в поле внимания Организации Объединенных Наций и ЕС.Кроме того, Зеленский заявил о необходимости создания дискуссионной площадки для переговоров об "оккупации". На ней, по словам главы государства, должны рассматриваться вопросы гуманитарного характера и способов возвращения утраченных территорий Незалежной.Жозеп Боррель в ответ заявил, что Евросоюз не намерен признавать права России на Крым и не изменит свою позицию по вопросу принадлежности полуострова.Комментируя ситуацию, эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян усомнился в адекватности украинского лидера. Он предположил, что Владимир Зеленский употребляет психотропные вещества."У меня всего лишь один вопрос к нему. Что он курит, если у него такие навязчивые фантазии время от времени возникают?", – недоумевает Манукян.По мнению специалиста, озабоченность Зеленского Крымом доходит до откровенного бреда. В связи с этим эксперт ОП "отправил" президента к врачам, дабы те избавили политика от таких навязчивых идей, пока это еще возможно.