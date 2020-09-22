Совершив убийство, обвиняемая с места преступления скрылась.

В Юрьев-Польском районном суде рассмотрено уголовное дело об убийстве. По информации региональной прокуратуры, 19 августа 2018 года в ходе распития спиртного подсудимая нанесла своей знакомой ножом несколько ударов, причинив легкий вред здоровью. На крик о помощи на кухню из комнаты пришел ее сожитель. Однако также получил несколько ударов ножом в грудную клетку. От полученных ранений он скончался на месте происшествия. Обвиняемая с места преступления скрылась.Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.