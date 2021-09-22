Продолжится ли масштабный ремонт местных дорог? Ждать ли помощи сельхозпроизводителям, которые понесли убытки из-за засушливого лета? Поощрят ли персонал образовательных учреждений рублём

Продолжится ли масштабный ремонт местных дорог? Ждать ли помощи сельхозпроизводителям, которые понесли убытки из-за засушливого лета? Поощрят ли персонал образовательных учреждений рублём за дополнительную нагрузку во время пандемии? Выясним в ходе интервью с заместителем председателя облпарламента Романом Кавиновым.