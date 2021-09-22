Турецкий политолог Керим Хас объяснил, почему турецкий лидер отказывается признавать Крым российским.

Турецкий политолог Керим Хас объяснил, почему турецкий лидер отказывается признавать Крым российским.Выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН, президент ТурцииРеджеп Тайип Эрдоган вновь заявил, что Анкара выступает за сохранение территориальной целостности Украины и не признает возвращение Крыма в состав России. Он также сказал, что необходимо прилагать больше усилий по вопросу защиты прав крымских татар.Турецкий политолог Керим Хас считает, что Эрдоган мог промолчать и не комментировать тему Крыма, однако сейчас Анкара пытается услужить Вашингтону, где недавно заявили о несоблюдении международных обязательств на выборах в Государственную Думу, сообщает .По словам эксперта, Эрдоган прилетел в США, чтобы не только принять участие в Генассамблеи ООН, но и встретиться с американским лидером Джо Байденом. Мол, именно поэтому президент Турции делает подобные заявления.Однако Эрдоган "стреляет сам себе в ногу", говоря об "аннексии" Крыма, считает политолог. Хас напомнил, что сейчас идет подготовка к встрече российского лидера Владимира Путина с президентом Турции, на которой будут обсуждаться в том числе двусторонние отношения.Ранее "Дни.ру" о том, что в МИД Турции назвали выборы в Крыму нелегитимными. В Кремле сочли заявление Анкары неприемлемым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с позицией Турции, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что будут сделаны соответствующие выводы.