Во Владимирской области из-за африканской чумы свиней запретили охоту на кабанов. Соответствующий указ подписал губернатор Владимир Сипягин. Так, в Камешковском, Вязниковском, ..

Во Владимирской области из-за африканской чумы свиней запретили охоту на кабанов. Соответствующий указ подписал губернатор Владимир Сипягин.Так, в Камешковском, Вязниковском, Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Ковровском, Кольчугинском, Меленковском, Муромском, Петушинском, Селивановском, Собинском, Суздальском и Юрьев-Польском районах отстрел диких животных запрещён до 15 октября.Напомним, что на середину сентября в регионе было выявлено восемь вспышек АЧС.«Два – в фермерских хозяйствах Камешковского района. Шесть – в личных подворьях Камешковского, Петушинского, Селивановского и Муромского районов, а также во Владимире», - уточнили в департаменте ветеринарии.Во всех случаях на территории, где выявлена инфекция, вводился карантин.«Фермерам компенсировали изъятие 276 свиней. Общая сумма выплат составила более пяти миллионов рублей. В Муромском районе изъяли ещё 92 особи общей массой 11,5 тонн. В Камешковском районе планируется забрать 300 голов. На возмещение ущерба потребуется ещё 11,3 млн рублей», - рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.Источником заражения признано несанкционированное использование заражённых отходов переработки мяса неизвестного происхождения. В отдельных случаях выявлено нарушение ветеринарных правил содержания и продажи парнокопытных. Причины вспышек АЧС в Селивановском и Муромском районах не установлены.