Фонд «ВТБ Капитал – Рентный доход» стал первым закрытым ПИФом недвижимости, паи которого включены в первый уровень котировального списка Московской биржи. Включение финансовых ..

Фонд «ВТБ Капитал – Рентный доход» стал первым закрытым ПИФом недвижимости, паи которого включены в первый уровень котировального списка Московской биржи. Включение финансовых инструментов в котировальный список первого уровня свидетельствуют об их высокой ликвидности и высоком качестве, и делает доступными для неквалифицированных инвесторов без прохождения тестирования.Фонд «ВТБ Капитал – Рентный Доход» показал высокую востребованность среди клиентов. Инвестиции в недвижимость являются неотъемлемой частью сбережений российского инвестора. Привлекательная инвестиционная идея, удобство и простота процесса покупки продукта позволила обеспечить высокие объемы торгов: по итогам большинства торговых дней существенно выше 5 млн рублей в день. Всего с 10 февраля 2021 года на Московской бирже оборот по инструменту составил более 2 млрд рублей.Купить паи фонда можно в мобильном приложении ВТБ Мои и Инвестиции и ВТБ Онлайн за одну минуту.По состоянию на 31 августа 2021 года стоимость чистых активов закрытого фонда недвижимости «ВТБ Капитал – Рентный Доход» составила 6,5 млрд рублей, увеличившись за полгода на 33%. Расчетная стоимость пая на конец августа – 309 тыс. руб.Фонд был запущен в начале 2020 года. Его инвестиционная стратегия предполагает вложения в лучшие объекты коммерческой недвижимости и получение ежеквартального дохода от арендных платежей, а также дохода от продажи активов при завершении фонда.«Мы видим высокий спрос на инвестиционные продукты в области недвижимости и стремимся сделать эти возможности доступными для как можно большего количества розничных инвесторов. Это качественная и надежная инвестиция, которая остается доступной неквалифицированным инвесторам без прохождения тестирования. Тестирование станет обязательным с 1 октября этого года. В феврале 2021 года мы провели листинг «ВТБ Капитал – Рентный Доход» на бирже и сделали доступным покупку его паев через ВТБ Мои Инвестиции и ВТБ Онлайн, чтобы предоставить нашим клиентам возможность удобно, легко и быстро инвестировать средства в те продукты, которые актуальны для них», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.«В фонд «ВТБ Капитал – Рентный Доход» мы приобрели наиболее качественные и интересные объекты из сегмента складской и коммерческой недвижимости: складские центры класса А, расположенные в Подмосковье и Новосибирске, а также премиальные офисные помещения в БЦ «Скайлайт» в развитом деловом районе Москвы, арендуемые компанией Мэйл.ру. При этом за счет развития активного биржевого обращения фонда нам удалось в традиционно низколиквидном сегменте недвижимости сделать высоколиквидный инвестиционный продукт» - подчеркнул Алексей Стрелецкий, инвестиционный директор ВТБ Капитал Инвестиции.