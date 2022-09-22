В России в последнее время стали популярны экскурсии по известным тюрьмам, среди которых Владимирский централ занимает пятое место, сообщили в сервисе бронирования отелей Tvil.ru. Согласно

В России в последнее время стали популярны экскурсии по известным тюрьмам, среди которых Владимирский централ занимает пятое место, сообщили в сервисе бронирования отелей Tvil.ru. Согласно опросу, тройку желанных тюрем для экскурсии составили Соловецкий лагерь особого назначения, «Чёрный дельфин» в Оренбургской области и Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге. Семь самых желанных тюрем для экскурсионного туризма в России: