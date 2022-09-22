Анастасии Волочковой идет 47-й год. Но ее формы сводят с ума, манят и искушают. Прелестница знает толк в мужчинах и может выбирать себе члены молодых парней по своему по своему вкусу.

Анастасии Волочковой идет 47-й год. Но ее формы сводят с ума, манят и искушают. Прелестница знает толк в мужчинах и может выбирать себе члены молодых парней по своему по своему вкусу."Люблю поговорку о том, что нужно быть леди в жизни и сексуальной *** в постели, – облизывается Настя. – От меня, например, сексом прет на большие расстояния, и я этого не скрываю. Знаю, что дам фору своей формой молодым девочкам".Балетная школа, конечно, Волочковой очень помогает в интимной жизни. "Вы даже не представляете, как в близости эротично выглядит растяжка – так называемая поза "вертолет", – улыбается прелестница. – Огромные возможности в спальне открываются у пластического тела".Но позволяет войти в свою разработанную годами пещеру сладострастия Волочкова далеко не каждому отбойному молотку. "Есть мужчины, у которых нет большого количества денег, но у них при этом большое сердце, большое сердце, большая и душа и, извините за подробности, большое мужское достоинство. Это тоже важно. Ведь в стране у многих недо**б, а они при этом осуждают меня за то, что у меня много мужчин. А почему я должна жить одна и у меня должен быть один мужчина?! Мужчин у меня много! Столько их было – море! С частными самолетами. с яхтами, с невероятными автомобилями и виллами. Вот такая я любвеобильная!"Описала она и свой идеал любовника. "Не люблю мужиков с большим пузом, – призналась балерина, – потому что из-за пуза член не видно. Поэтому мне нравятся стройные, подтянутые, спортивные мужчины. А то что, что мое роскошное тело вызывает сексуальное влечение у молодых людей – это же здорово! Раньше королевы окружали себя придворными шутами, а у меня есть придворные ***и (половые органы – Прим. ред.)"Стоит заметить, что механический коитус Волочковой малоинтересен. "Если любовь без секса возможна, то секс без эмоций – это, мне кажется, абсолютно пустое занятие и ничем не заполненное пространство", – считает любвеобильная балерина.