Ведущие готовят для праздничных регистраций уникальные тексты, соответствующие тематике, а украшенные отделы ЗАГС создают особую атмосферу торжества.

Ведущие готовят для праздничных регистраций уникальные тексты, соответствующие тематике, а украшенные отделы ЗАГС создают особую атмосферу торжества.Многие людиспециально планируют торжественные события на праздничные даты, чтобысовместить сразу два радостных события. У жителей столицы, к примеру, естьвозможность совместить свадьбу и Новый год. Посетить ЗАГСы они смогут даже вовремя каникул.Дворцыбракосочетаний будут работать для москвичей с 4 по 7 января 2023 года.Примечательно, что профильные учреждения уже начали принимать заявления от пардля организации будущих свадеб. Об этом рассказала Управлении ЗАГС Москвы.По даннымпресс-службы ведомства, с 4 по 7 января в городе для молодоженов будут открытыдворцы бракосочетания № 1, 4 и 5, а также Кутузовский отдел ЗАГС. К слову,раньше 7 января было выходным днем, однако власти увидели востребованность этойдаты для торжественных мероприятий."ВРождество для пар будут открыты Дворец бракосочетания № 1 и Кутузовский отделЗАГС. Проводить церемонии в праздничные даты — большая ответственность: нашиведущие готовят для таких регистраций уникальные тексты, соответствующиетематике, а украшенные отделы ЗАГС создают особую атмосферу сказочноготоржества», — рассказали в пресс-службе ведомства", – говорится всообщении пресс-службы.Так, 4 и 6января гостей примут дворцы бракосочетаний №4 и 5, а в оставшиеся дни церемониибудут проходить в остальных обозначенных учреждениях.Кстати, вминувшие новогодние праздники в Москве состоялось 170 свадеб. 40 пар заключилиузы брака в Рождество. Сегодня подать соответствующее заявление можно онлайнчерез портал mos.ru или единый портал госуслуг, а также лично в отделе ЗАГСа.Ранее"" сообщали, что территорию Дворца бракосочетаний №4 в Москвеукрасили новые арт-объекты. Он открылся год назад после капитального ремонта.Здание располагается в Савеловском районе столицы, по адресу улица Бутырская,дом №17.Об установкеновых арт-объектов около самого большого дворца бракосочетаний городарассказали в пресс-службе столичного управления ЗАГС. По данным ведомства,благоустроенную территорию здания украсили сразу три зоны для фотосессий.