Ведущие готовят для праздничных регистраций уникальные тексты, соответствующие тематике, а украшенные отделы ЗАГС создают особую атмосферу торжества.
Ведущие готовят для праздничных регистраций уникальные тексты, соответствующие тематике, а украшенные отделы ЗАГС создают особую атмосферу торжества.
Многие люди
специально планируют торжественные события на праздничные даты, чтобы
совместить сразу два радостных события. У жителей столицы, к примеру, есть
возможность совместить свадьбу и Новый год. Посетить ЗАГСы они смогут даже во
время каникул.
Дворцы
бракосочетаний будут работать для москвичей с 4 по 7 января 2023 года.
Примечательно, что профильные учреждения уже начали принимать заявления от пар
для организации будущих свадеб. Об этом рассказала Управлении ЗАГС Москвы.
По данным
пресс-службы ведомства, с 4 по 7 января в городе для молодоженов будут открыты
дворцы бракосочетания № 1, 4 и 5, а также Кутузовский отдел ЗАГС. К слову,
раньше 7 января было выходным днем, однако власти увидели востребованность этой
даты для торжественных мероприятий.
"В
Рождество для пар будут открыты Дворец бракосочетания № 1 и Кутузовский отдел
ЗАГС. Проводить церемонии в праздничные даты — большая ответственность: наши
ведущие готовят для таких регистраций уникальные тексты, соответствующие
тематике, а украшенные отделы ЗАГС создают особую атмосферу сказочного
торжества», — рассказали в пресс-службе ведомства", – говорится в
сообщении пресс-службы.
Так, 4 и 6
января гостей примут дворцы бракосочетаний №4 и 5, а в оставшиеся дни церемонии
будут проходить в остальных обозначенных учреждениях.
Кстати, в
минувшие новогодние праздники в Москве состоялось 170 свадеб. 40 пар заключили
узы брака в Рождество. Сегодня подать соответствующее заявление можно онлайн
через портал mos.ru или единый портал госуслуг, а также лично в отделе ЗАГСа.
Ранее
"" сообщали, что территорию Дворца бракосочетаний №4 в Москве
украсили новые арт-объекты. Он открылся год назад после капитального ремонта.
Здание располагается в Савеловском районе столицы, по адресу улица Бутырская,
дом №17.
Об установке
новых арт-объектов около самого большого дворца бракосочетаний города
рассказали в пресс-службе столичного управления ЗАГС. По данным ведомства,
благоустроенную территорию здания украсили сразу три зоны для фотосессий.