Военком Якутии рассказал, сколько будут получать граждане, отправленные в СВО в рамках частичной мобилизации.

Военком Якутии рассказал, сколько будут получать граждане, отправленные в СВО в рамках частичной мобилизации.Согласно указу "Об объявлении частичной мобилизации", россияне, призванные в ходе частичной мобилизации, будут получать столько же, сколько и контрактники. Такого в истории современной России, как отмечали многие, не было. Точный размер зарплаты мобилизованных граждан назвал военный комиссар Якутии Александр Авдонин.По его словам, призванным в рамках частичной мобилизации в ряды Вооруженных сил РФ жителям страны, будут платить от 205 тысяч рублей в месяц. Размер заработной платы зависит от должности и воинского звания, отметил Авдонин он на брифинге оперативного штаба Якутии.Военком добавил, что в первую очередь подлежат мобилизации те россияне, которые отслужили в армии не более трех лет назад и имеют необходимый опыт.Кстати, глава Крыма Сергей Аксенов дал понять, что регионы могут доплачивать мобилизованным гражданам. Это будет считаться дополнительной поддержкой.Напомним, накануне в России была объявлена частичная мобилизация. По словам главы министерства обороны Сергея Шойгу, призовут свыше 300 тысяч резервистов, которые имеют боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность. Перед отправкой в зону спецоперации их обучат или переобучат.