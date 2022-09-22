Отмена антиковидных ограничений и рост популярности внутреннего туризма привели к росту выручки предприятий сферы гостеприимства, турагентств и гостиниц. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Отмена антиковидных ограничений и рост популярности внутреннего туризма привели к росту выручки предприятий сферы гостеприимства, турагентств и гостиниц. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.Прошедшим летом обороты гостиниц столицы выросли до 23,9 миллиарда рублей. Это на 17,8% больше показателей аналогичного периода 2021 года, уточнил заместитель мэра.Выручка туристических агентств столицы летом 2022 года превысила 235 миллиардов рублей. Это на 44,2% больше, чем в летние месяцы прошлого года.В Департаменте экономической политики и развития города Москвы отметили рост числа чеков в сфере гостеприимства. По сравнению с летом прошлого года количество транзакций у гостиниц увеличилось на 19% – до 4,3 миллиона.В текущем году вырос спрос на внутренний туризм. Москва стала одним из самых популярных направлений для путешественников."Рестораны и кафе за тот же период заработали 140,2 миллиарда рублей — на 56,7% больше, чем в аналогичные месяцы предыдущего года", – сообщил Ефимов.Посещаемость заведений общественного питания выросла на 32% – до 203,6 миллиона чеков. Средний чек в столичных ресторанах за год вырос на 19%.Напомним, что по итогам прошлого года в Москве пострадавшие от пандемии отрасли . Рост составил 63%.Больше всего оборот вырос у гостиниц – на 94%, до 80 миллиардов рублей. В сфере бытовых услуг – на 57%, в торговле – на 54%, общественном питании – на 44%.