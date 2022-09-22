До сентября к отопительному сезону было подготовлено свыше 74 тысяч объектов, в том числе, более 34 тысяч жилых домов.
До сентября к отопительному сезону было подготовлено свыше 74 тысяч объектов, в том числе, более 34 тысяч жилых домов.
С наступлением осени в российской столице установилась прохладная
погода. Однако власти города заранее подготовились к отопительному сезону,
поэтому тепло дали уже в начале сентября. Никаких технических проблем с
переходом на зимний режим не возникло.
Первоначально отопление пришло в учреждения социального значения, в том
числе, поликлиники, больницы, школы, детские сады и другие. Далее – жилые дома.
На третьей очереди – объекты промышленной и торговой сферы, а также офисные
центры.
На данным момент власти Москвы обеспечили теплом почти все жилые дома и
социальные объекты во всех районах города. В предприятия торговли и
промышлености тоже начало поступать отопление. Об этом рассказал заместитель
мэра Москвы Петр Бирюков.
По его словам, сегодня специалисты городского хозяйства обеспечили
теплоносителем 99% социальных объектов и 98% жилых домов. И это при том, что
отопительный сезон в столице начался досрочно.
"Все работы, связанные с переводом систем теплоснабжения на зимний
режим, проходят штатно и в строгом соответствии с утвержденным графиком.
Завершаются мероприятия по включению отопления в значимых социальных
учреждениях и жилых домах, теплом обеспечены 99 и 98 процентов таких объектов
соответственно", — отметил чиновник.
Он также подчеркнул, что оставшиеся городские объекты получат отопление
в установленные по регламенту сроки. По словам заместителя главы столичного
региона, из-за резкого похолодания властям пришлось досрочно переходить к
зимнему режиму.
"По указанию мэра Москвы с 5 сентября начали подавать тепло по
заявкам в социальные учреждения, в минувшее воскресенье приступили к включению
отопления в жилых домах. Все системы и тепловые сети были полностью готовы,
ранее провели все необходимые испытания и ремонтные работы", — уточнил Петр
Бирюков.
Кроме того, руководитель комплекса городского хозяйства напомнил, что
подготовка к отопительному сезону началась еще в мае. До сентября было
приведено в соответствие свыше 74 тысяч объектов, в том числе, более 34 тысяч
жилых домов.