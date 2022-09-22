До сентября к отопительному сезону было подготовлено свыше 74 тысяч объектов, в том числе, более 34 тысяч жилых домов.

До сентября к отопительному сезону было подготовлено свыше 74 тысяч объектов, в том числе, более 34 тысяч жилых домов.С наступлением осени в российской столице установилась прохладнаяпогода. Однако власти города заранее подготовились к отопительному сезону,поэтому тепло дали уже в начале сентября. Никаких технических проблем спереходом на зимний режим не возникло.Первоначально отопление пришло в учреждения социального значения, в томчисле, поликлиники, больницы, школы, детские сады и другие. Далее – жилые дома.На третьей очереди – объекты промышленной и торговой сферы, а также офисныецентры.На данным момент власти Москвы обеспечили теплом почти все жилые дома исоциальные объекты во всех районах города. В предприятия торговли ипромышлености тоже начало поступать отопление. Об этом рассказал заместительмэра Москвы Петр Бирюков.По его словам, сегодня специалисты городского хозяйства обеспечилитеплоносителем 99% социальных объектов и 98% жилых домов. И это при том, чтоотопительный сезон в столице начался досрочно."Все работы, связанные с переводом систем теплоснабжения на зимнийрежим, проходят штатно и в строгом соответствии с утвержденным графиком.Завершаются мероприятия по включению отопления в значимых социальныхучреждениях и жилых домах, теплом обеспечены 99 и 98 процентов таких объектовсоответственно", — отметил чиновник.Он также подчеркнул, что оставшиеся городские объекты получат отоплениев установленные по регламенту сроки. По словам заместителя главы столичногорегиона, из-за резкого похолодания властям пришлось досрочно переходить кзимнему режиму."По указанию мэра Москвы с 5 сентября начали подавать тепло позаявкам в социальные учреждения, в минувшее воскресенье приступили к включениюотопления в жилых домах. Все системы и тепловые сети были полностью готовы,ранее провели все необходимые испытания и ремонтные работы", — уточнил ПетрБирюков.Кроме того, руководитель комплекса городского хозяйства напомнил, чтоподготовка к отопительному сезону началась еще в мае. До сентября былоприведено в соответствие свыше 74 тысяч объектов, в том числе, более 34 тысячжилых домов.