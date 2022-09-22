По мнению старшего аналитика ИК Русс-Инвест Романа Блинова, велика вероятность того, что в будущем нужды в долларе не будет.

По мнению старшего аналитика ИК "Русс-Инвест" Романа Блинова, велика вероятность того, что в будущем нужды в долларе не будет.В настоящий момент продавать доллары поздно, считает Роман Блинов. Мол, последний подходящий для этого момент был в марте 2022 года, когда валюта США стоила 125 рублей. Якобы такого уже не будет. По мнению аналитика, вполне возможен резкий обвал американских "зеленых".Негативно повлиять на доллары могут факторы, которые сейчас находятся в плоскости так называемой теории глобального заговора: например, возможные кризисы на фондовом рынке США и Европы, на товаро-сырьевом рынке, геополитический и энергетический кризис в странах Старого Света.Блинов предполагает, что ситуация станет яснее этой осенью, когда состоятся XX Всекитайский съезд коммунистической партии Китая (16 октября) и саммит стран Большой двадцатки (15-16 ноября).Курс валют на 22 сентября, согласно ЦБ РФ: один доллар стоит 60,86 рубля, один евро – 60,21 рубля, 10 китайских юаней – 86,02 рубля.Ранее глава Института социально-экономических исследований Финансового института при кабмине России Алексей Зубец рассказал, что будет с экономикой нашей страны в следующем году. По мнению эксперта, падение прекратиться. Его слова "Дни.ру".