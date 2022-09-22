За 2022 год на электрических сетях деревни Мичурино произошло 16 отключений общей...

За 2022 год на электрических сетях деревни Мичурино произошло 16 отключений общей продолжительностью 38,23 часов. А в деревнях Коростелево, Улыбышево, Кадыево, Нижняя Занинка, Фрязино, Коняево, Верхняя Занинка, Борисоглеб, Конюшино, Якушево, Малахово, Гридино – 27 отключений общей продолжительность 88,08 часов.Прокуратура организовала проверку о ненадлежащей организации электроснабжения. Как оказалось, причинами аварийного отключения электроэнергии в указанных населенных пунктах являлись ненадлежащее содержание сетевой организацией электрооборудования, а также обрыв электросетей из-за падения дерева, растущего около охранных зон линий электропередач. Тем самым прокуратура сделала вывод, что сетевая организация своевременно не произвела расчистку территории.Также, в ходе осмотра электрических сетей и трансформаторных подстанций выявлены факты скрутки проводов без применения соединительных зажимов, загнивания деревянных опор и их наклона сверх допустимых норм, выпадания из соединений крюков изоляторов.По фактам выявленных нарушений руководителю филиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центр и Приволжье» внесено соответствующее представление.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, в отношении руководителя Судогодского РЭС прокурором возбуждено административное дело за нарушение правил эксплуатации электроустановок, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей.Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры области.Фото https://www.pxfuel.com/