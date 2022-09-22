Подписчики узнали печальные новости о певице Валерии.

Подписчики узнали печальные новости о певице Валерии.Певица Валерияизвестна и любима зрителями по песням "Нежность моя" и "Часики". Артисткарегулярно ездит по России с концертами, собирая в залах поклонников своеготворчества. Кроме этого, певица Валерия для многих пример идеальной жены —вместе с Иосифом Пригожиным пара в браке больше 15 лет.На днях подписчикамсоциальных сетей стало известно об уходе Валерии со сцены. В своем блоге онанаписала большой пост, в котором объясняет причины такого действия.Певица рассказала,что планирует отменить все сольные концерты в ближайшие месяцы. Непростое решениеона приняла в связи с событиями в России. Певица Валерия считает,что музыка должна дарить праздник, радость и веселье, а в текущих обстоятельствахэто кажется неуместным."Со вчерашнегодня мы живем в другой реальности, и я не могу заставить себя, забыв обо всем насвете, давать сольные концерты, поэтому хочу отменить все объявленные ранее", —грустно отметила певица.Артистка выразиланадежду, что к весне 2023 года ситуация нормализуется. Ей кажется, что следующийгод принесет россиянам радость, мир и покой. Обращаясь к поклонникам, певицаВалерия просит их о понимании.