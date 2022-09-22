Подписчики узнали печальные новости о певице Валерии.
Подписчики узнали печальные новости о певице Валерии.
Певица Валерия
известна и любима зрителями по песням "Нежность моя" и "Часики". Артистка
регулярно ездит по России с концертами, собирая в залах поклонников своего
творчества. Кроме этого, певица Валерия для многих пример идеальной жены —
вместе с Иосифом Пригожиным пара в браке больше 15 лет.
На днях подписчикам
социальных сетей стало известно об уходе Валерии со сцены. В своем блоге она
написала большой пост, в котором объясняет причины такого действия.
Певица рассказала,
что планирует отменить все сольные концерты в ближайшие месяцы. Непростое решение
она приняла в связи с событиями в России. Певица Валерия считает,
что музыка должна дарить праздник, радость и веселье, а в текущих обстоятельствах
это кажется неуместным.
"Со вчерашнего
дня мы живем в другой реальности, и я не могу заставить себя, забыв обо всем на
свете, давать сольные концерты, поэтому хочу отменить все объявленные ранее", —
грустно отметила певица.
Артистка выразила
надежду, что к весне 2023 года ситуация нормализуется. Ей кажется, что следующий
год принесет россиянам радость, мир и покой. Обращаясь к поклонникам, певица
Валерия просит их о понимании.