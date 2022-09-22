Во Владимирской области выявили 526 новых случаев заражения коронавирусом за сутки на 22 сентября. Днем ранее было 521. Суточный прирост непрерывно увеличивается с 15 августа. Госпитализировано

Во Владимирской области выявили 526 новых случаев заражения коронавирусом за сутки на 22 сентября. Днем ранее было 521. Суточный прирост непрерывно увеличивается с 15 августа. Госпитализировано 36 человек, накануне было столько же. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 166 172. В лидерах по заражениям Владимир – 167 заболевших за сутки. На